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Проведённая в апреле этого года конференция GTC 2021, длящаяся практически два часа, оказалась не совсем настоящей. Небольшую часть конференции провела 3D копия главы NVIDIA Дженсена Хуанга, а интерьер кухни, где и происходило мероприятие, оказался тоже ненастоящий.

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Сама компания выпустила подробную статью и получасовой фильм, где рассказывалось как с помощью графики и приложения NVIDIA Omniverse удалось провернуть эту аферу. Для начала было отсканировано лицо главы NVIDIA, после искусственный интеллект был обучен копировать его жесты и выражение лица. 3D модель лица была наложена на актёра, которому пришлось в течение восьми часов ходить по комнате и делать вид, что он ведёт презентацию.

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Позже компания добавила, что этот эффект длился не более 14 секунд(таймкод презентации с 1:02:41 до 1:02:55), впрочем, качество не на самом высшем уровне, но компания уверяет, что буквально через 20 лет их приложение NVIDIA Omniverse выйдет на действительно новый уровень.