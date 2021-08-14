NVIDIA рассказали как создали копию главы NVIDIA на конференции GTC 2021
Проведённая в апреле этого года конференция GTC 2021, длящаяся практически два часа, оказалась не совсем настоящей. Небольшую часть конференции провела 3D копия главы NVIDIA Дженсена Хуанга, а интерьер кухни, где и происходило мероприятие, оказался тоже ненастоящий.
реклама
Сама компания выпустила подробную статью и получасовой фильм, где рассказывалось как с помощью графики и приложения NVIDIA Omniverse удалось провернуть эту аферу. Для начала было отсканировано лицо главы NVIDIA, после искусственный интеллект был обучен копировать его жесты и выражение лица. 3D модель лица была наложена на актёра, которому пришлось в течение восьми часов ходить по комнате и делать вид, что он ведёт презентацию.
Позже компания добавила, что этот эффект длился не более 14 секунд(таймкод презентации с 1:02:41 до 1:02:55), впрочем, качество не на самом высшем уровне, но компания уверяет, что буквально через 20 лет их приложение NVIDIA Omniverse выйдет на действительно новый уровень.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила