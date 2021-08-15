Electronic Arts будет блокировать тестеров Battlefield 2042 за слив информации
Ожидаемая фанатами серии Battlefield 2042 уже доступна для тестировщиков, выбранных разработчиками. Им открыт доступ к ещё не вышедшему контенту и некоторые из них на радостях публикуют видео с демонстрациями геймплея игры.
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Перед запуском тестирования разработчики вежливо попросили, чтобы пользователи не публиковали информацию из ещё незаконченной версии игры. Оказалось, что просьба в таком формате не слишком эффективна. Electronic Arts пришлось всеми способами блокировать видео с тестовой версии Battlefield 2042, в том числе каналы, являющиеся авторами сливов.
Сейчас же комьюнити-менеджер европейской студии Electronic Arts предупредил, что в случае обнаружения сливов из тестовой версии игры, пользователя вынудят удалить соответствующее видео или скриншот, лишат прав тестировщика и даже закроют доступ уже к финальной версии Battlefield 2042.
Выход самой Battlefield 2042 ожидается на 22 октября на всех актуальных платформах: ПК, Xbox, PlayStation.
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