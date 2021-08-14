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Илон Маск, основатель SpaceX и Tesla, стал партнёром канадской компании-стартапа Geometric Energy Corp, чтобы помочь им запустить в космос спутник, позволяющий создать первый в своём роде космический рекламный билборд.

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Для реализации этого плана в 2022 SpaceX запустит ракету-носитель Falcon 9 вместе со спутником, который выйдет на околоземную орбиту. По задумке, спутник будет транслировать рекламный контент с космоса. Сам спутник назван CubeSat, а руководство Geometric Energy Corp отмечает, что его можно задействовать не только в рекламных целях, но и для показа картин или логотипов компаний.

Генеральный директор компании Сэмюэл Рид предостерёг обеспокоенных пользователей, что реклама не будет видна прямо с Земли, её будут транслировать на стриминговых площадках. Под конец Сэмюэл добавил, что надеется пользователи не будут тратить свои деньги на размещение непристойных материалов.