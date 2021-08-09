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Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s

Спутниковый интернет выдаёт быструю скорость в крупных странах.
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Спутниковый интернет Starlink, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, ещё в прошлом году не мог похвастаться большой скоростью, однако выдавал стабильную сеть в местах, где с интернетом проблемы, например, в северных участках Канады, где температура достигает -35 градусов по Цельсию. Постепенно ситуация улучшается и спутниковый интернет всё эффективнее конкурирует с проводным.

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Так по данным Speedtest, в некоторых регионах Starlink удавалось превзойти проводной интернет. Особенно это касается Новую Зеландию - 78MBit/s(самый быстрый провайдер) против 127MBit/s(Starlink) и Великобританию - 50MBit/s(самый быстрый провайдер) против 108MBit/s(Starlink)

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Несмотря на значительные улучшения, пинг спутникового интернета Starlink не позволит комфортно играть в мультиплеерный шутеры, с чем Илон Маск надеется справиться в этом году. Соответствующий план по улучшению качества соединения он описывал в своём Twitter.

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Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
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