Спутниковый интернет Starlink от Илона Маска выдает 127Mbit/s
Спутниковый интернет Starlink, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, ещё в прошлом году не мог похвастаться большой скоростью, однако выдавал стабильную сеть в местах, где с интернетом проблемы, например, в северных участках Канады, где температура достигает -35 градусов по Цельсию. Постепенно ситуация улучшается и спутниковый интернет всё эффективнее конкурирует с проводным.
реклама
Так по данным Speedtest, в некоторых регионах Starlink удавалось превзойти проводной интернет. Особенно это касается Новую Зеландию - 78MBit/s(самый быстрый провайдер) против 127MBit/s(Starlink) и Великобританию - 50MBit/s(самый быстрый провайдер) против 108MBit/s(Starlink)
Несмотря на значительные улучшения, пинг спутникового интернета Starlink не позволит комфортно играть в мультиплеерный шутеры, с чем Илон Маск надеется справиться в этом году. Соответствующий план по улучшению качества соединения он описывал в своём Twitter.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила