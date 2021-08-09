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Картридж с игрой Super Mario Bros для вышедшей в 1983 году консоли Nintendo Entertainment System был продан с молотка за рекордные два миллиона долларов. Аукцион состоялся в Соединённых Штатах Америки, проводила его компания Rally. Картридж ни разу не распечатывался и хранился в хороших условиях.

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Хотя ранее уже были случаи, когда в хорошем состоянии картриджи с играми линейки Mario на консолях Nintendo продавались за круглые суммы, всё-таки никогда не доходила до двух миллионов долларов. Начальная стоимость этого лота составляла 140 тысяч долларов, при первом аукционе за картридж давали максимум 340 тысяч долларов, однако его владельцы отказались продавать за такую сумму. Можно смело заявить, что не зря они приняли такое решение, ведь уже на следующем аукционе лот забрали за два миллиона долларов.

В прошлом месяце картридж Super Mario 64 был продан за полтора миллиона долларов, однако его состояния оценивалось в 9.8 баллов из 10.0, всего таких кассет в мире зафиксировано было не более пяти штук.