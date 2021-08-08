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Apple подтвердила, что в их намерениях внедрить проверку данных пользователей для их блага. В первую очередь речь идёт о проверки фотографий, так при обнаружении искусственным интеллектом в iCloud Photos запрещённых материалов, компания передаст эту информацию в соответствующие органы.

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Коснётся это не только фотографий, но и сообщений. При попытке разослать запрещённые материалы в iMessage, собеседника предупредят об этом, а фотография будет заблюрена. Искать запрещённые материалы в интернете владельцам яблочных гаджетов станет тоже не так просто - голосовой помощник Siri предупредит, что делать это не стоит.

Такое нововведение вступит уже в следующей версии операционной системы iOS 15, выход которой намечен на осень этого года. Стоит отметить, что такая система безопасности изначально будет действовать только на жителей Соединённых Штатов Америки, но в будущем компания распространит её во всех странах.