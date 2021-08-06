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Electronic Arts продолжит выпускать Battlefield раз в два года

Делается это чтобы сформировать у Battlefield статус "игры-сервиса"
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Генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон сообщил на собрании акционеров, что в их планах продолжить выпускать новую часть Battlefield раз в два года, а поддержку игры со стороны разработчиков осуществлять на протяжении одного года. По его словам, это один из главных принципов формирования "игры-сервиса", на что компания сейчас ориентируется. Издательство больше не планирует допускать промежутков и выпускать новые части по этому графику.

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Впрочем, последние года промежуток между выходом новых частей Battlefield составлял как раз таки два года. Планируемый на октябрь этого года выход Battlefield 2042 действительно затянулся и составил аж три года, прошлые части выходили гораздо быстрее.

Стоит добавить, что в связи с анонсом новой части, поддержка Battlefield V прекратилась и это расстроило пользователей, в особенности тех, кто так и не дождался в игре восточного театра. Ранее Electronic Arts поддерживали игру обновлениями дольше, но, похоже, сейчас это не в их интересах.

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electronic arts battlefield v battlefield battlefield 2042
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