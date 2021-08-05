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Польская студия The Farm 51 сообщила, что их аналог S.T.A.L.K.E.R. - Chernobylite, полностью окупил затраты на разработку и начал приносить первую прибыль компании. За относительно недолгий срок в неделю удалось продать более 200 тысяч копий игры при цене в 29.99 долларов.

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Известно, что на следующий же день после официально выхода Chernobylite игру взломали, что позволило любителям бесплатных игр не платить за лицензионную копию, но даже это не помешало студии собрать такие продажи.

Тестирование Chernobylite началось в октябре 2019 года, тогда пользователи жаловались на ужасную оптимизацию игры. Официальный же релиз на ПК состоялся спустя два года - 28 июля 2021 года. Уже в сентябре игра станет доступна на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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Игра по сей день удерживает положительную оценку на Metacritic: 75 баллов из 100 от критиков и 8.3 из 10 от пользователей. По всей видимости, Chernobylite удалось оправдать ожидания геймеров, или они просто соскучились по играм в стилистике S.T.A.L.K.E.R.