Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга
На фоне высоких цен на видеокарты, некоторые пользователи прибегают к покупке уже бывших в пользовании видеокарт. Появление таких видеокарт на вторичном рынке по доступным ценам стало последствием политики Китая по запрету майнинга, вынудившей майнеров массово продавать видеокарты ритейлерам, которые, в свою очередь, поставляют их в страны СНГ.
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Palit предупредила таких пользователей, что видеокарта после майнинга теряет как минимум десять процентов от своей производительности в год. Компания добавила, что при покупке таких видеокарт стоит обращать внимание на систему охлаждения и разбиралась ли видеокарта.
Компания также заявила, что покупка таких видеокарт очень рисковое решение, ведь в случае её поломки производитель вполне может отказать в замене или ремонте видеокарты, так как она использовалась в майнинге. Зачастую перед продажей видеокарты майнеры снижают её рабочие частоты, чтобы продлить срок жизни GPU.
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