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Palit не рекомендует покупать видеокарты после майнинга

Производитель заявил, что майнинг снижает их производительность на 10 процентов в год.
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На фоне высоких цен на видеокарты, некоторые пользователи прибегают к покупке уже бывших в пользовании видеокарт. Появление таких видеокарт на вторичном рынке по доступным ценам стало последствием политики Китая по запрету майнинга, вынудившей майнеров массово продавать видеокарты ритейлерам, которые, в свою очередь, поставляют их в страны СНГ.

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Palit предупредила таких пользователей, что видеокарта после майнинга теряет как минимум десять процентов от своей производительности в год. Компания добавила, что при покупке таких видеокарт стоит обращать внимание на систему охлаждения и разбиралась ли видеокарта.

Компания также заявила, что покупка таких видеокарт очень рисковое решение, ведь в случае её поломки производитель вполне может отказать в замене или ремонте видеокарты, так как она использовалась в майнинге. Зачастую перед продажей видеокарты майнеры снижают её рабочие частоты, чтобы продлить срок жизни GPU.

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Ну и х*й на него будем майнить другие монетки, а Пидерин обанкротиться
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Wer3w0lf
06:55
Не майни сутками на пролёт и будет всё норм. Хотя я брату комп собрал с большим моником и мне поставили в упрёк выросшие счета за элю 🤦‍♂️🤷‍♂️ Может его сын майнит? Сомневаюсь - вроде только в Fortn...
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aggile
06:54
Успешный Вася !
Как я урвал RTX 3070 Ti по рекомендованной цене и вышел в плюс после продажи RX 5700 майнеру
Батон322
06:51
Да врядли 500 ватт, похоже на вброс) 500 ватт это там какое охлаждение вообще надо? Даже водянка наверное не потянет никакая такое. Сразу баллон с азотом в комплекте типо)
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Батон322
06:48
На них надо лхр ставить который будет 97% производительности в майнинге резать, иначе мы увидим новый виток цен что то в районе 500к)))))
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
Kasyan
06:48
Скоро у них вообще проблемы будут, так как осталось только 3 нм и 2 нм, а 1 нм ещё не скоро освоют! Вот тогда как говорится: "наши полномочия все, закончены!"
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
shanghai100500
06:47
максимум на видео картах 173 фпс. максимум на процах 174фпс WTF? =)))
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Александр Васин
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Wer3w0lf
06:45
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️школотроны надоели с своими безграмотными комментариями.
NVIDIA RTX 40 может получить прирост производительности сопоставимый с переходом от Maxwell к Pascal
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