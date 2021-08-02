Google отключит возможность авторизации Gmail для старых смартфонов
С 27 сентября этого года Google отключит возможность пользователям со старыми смартфонами доступ к сервисам Google, что создаст дополнительные неудобства при использовании такого устройства. Им будет выдавать сообщение об ошибке авторизации аккаунта. Речь идёт о смартфонах, где установлена версия Android 2.3.7 и более ранняя.
реклама
Делается это в рамках обеспечения безопасности пользователей. Впрочем, нововведение коснётся меньшую часть пользователей, ведь версии Android 2.3.7 и старее используются в смартфонах 2010 года. Компания советует тем, кого всё-таки такая мера безопасности затронет, попробовать обновить версию прошивки, если ранее Вы отказывались это делать, или присмотреть в магазине устройство поновее.
На данный момент самой актуальной и стабильной версией OC Android является Android 11, вышедший в начале сентября 2020 года. По заявлению одного из вице-президентов Google, на более трёх миллиардах устройств установлена OC Android.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила