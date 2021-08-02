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С 27 сентября этого года Google отключит возможность пользователям со старыми смартфонами доступ к сервисам Google, что создаст дополнительные неудобства при использовании такого устройства. Им будет выдавать сообщение об ошибке авторизации аккаунта. Речь идёт о смартфонах, где установлена версия Android 2.3.7 и более ранняя.

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Делается это в рамках обеспечения безопасности пользователей. Впрочем, нововведение коснётся меньшую часть пользователей, ведь версии Android 2.3.7 и старее используются в смартфонах 2010 года. Компания советует тем, кого всё-таки такая мера безопасности затронет, попробовать обновить версию прошивки, если ранее Вы отказывались это делать, или присмотреть в магазине устройство поновее.

На данный момент самой актуальной и стабильной версией OC Android является Android 11, вышедший в начале сентября 2020 года. По заявлению одного из вице-президентов Google, на более трёх миллиардах устройств установлена OC Android.