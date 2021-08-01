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Илон Маск поддержал позицию Epic Games в конфликте с Apple

Миллиардер осуждает сумму сбора с разработчиков App Store.
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Конфликт между Apple и Epic Games длится уже почти год, однако в этом году всё уже дошло до судебных разбирательств, итог которых могут озвучить в конце этого года. Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, занял в этом конфликте позицию Epic Games.

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Илон Маск отрицательно высказался в сторону тридцатипроцентной комиссии разработчиков на элементы микротранзакций App Store, которая заставила Epic Games её обходить, что впоследствии привело к удалению Fornite из магазина. По его мнению, это "глобальный налог на интернет", также миллиардер добавил, что положительно относится к технике Apple, но комиссия в App Store действительно необоснованно завышена. По слухам, Apple занимается разработкой собственного электрокара, таким образом она может занять место конкурента Tesla.

Ранее миллиардер осуждал Apple за использование в аккумуляторах их производства кобальта в большом количестве, который добывается в африканских странах благодаря детскому труду. Впрочем, компании Илона Маска сами не брезгают использованием кобальта.

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