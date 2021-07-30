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Дэвид Френч, польский переводчик, работавший над переводом серии книг про Ведьмака, подаст на Netflix в суд. Ему удалось перевести шесть книг саги на английский язык, которые послужили основой для сериала The Witcher.

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Автор перевода разочарован тем, что его не внесли в титры сериала, за это он хочет получить небольшую компенсацию. На данный момент было составлено и отправлено соответствующее обращение Netflix, если же за ним не последует действий - адвокат переводчика подаст в суд.

Адвокат Дэвида Френча заявил, что в случае, если никаких выплат не последует, они намерены подавать на компанию в суд и тут уже идёт речь о "несимволической сумме". Если быть точнее, польский переводчик хочет получить в два раза больше от суммы, которая могла бы быть прописана в контракте о переводе сериала.

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Netflix работает над продолжением сериала, фанаты сериала могут уже посмотреть трейлер второго сезона. Продолжение должно выйти в декабре этого года.