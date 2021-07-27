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Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск неоднократно вызывал рост стоимости различных криптовалют одним лишь их упоминанием, этот случай не исключение. Миллиардер в своём Twitter опубликовал мем, за основу которого взяты кадры из фильма "Матрица".

На картинке Нео, роль которого исполняет Киану Ривз, спрашивает у талисмана криптовалюты - Doge, сможет ли он заработать на Dogecoin много денег, тот в свою очередь отвечает, что Dogecoin и есть деньги.

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- Что ты пытаешься сказать мне, я смогу заработать много денег на Dogecoin?

- Нет, Нео. Я хочу сказать, что Dogecoin - это и есть деньги.Твит привёл к росту стоимости Dogecoin с 0.19 до 0.23 долларов, позже криптовалюта закрепилась на отметке в 0.20 долларов.

Среди юмористических комментариев к твиту один из пользователей заявил, что потерял 8748 долларов из-за Илона Маска. По всей видимости, комментатор закупился криптовалютой в мае, когда её стоимость быстро подскочила до 0.50 долларов, но также быстро упала до 0.30 долларов и ниже.