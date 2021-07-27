Илон Маск вновь вызвал рост стоимости Dogecoin одним упоминанием криптовалюты
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск неоднократно вызывал рост стоимости различных криптовалют одним лишь их упоминанием, этот случай не исключение. Миллиардер в своём Twitter опубликовал мем, за основу которого взяты кадры из фильма "Матрица".
реклама
Твит привёл к росту стоимости Dogecoin с 0.19 до 0.23 долларов, позже криптовалюта закрепилась на отметке в 0.20 долларов.
Среди юмористических комментариев к твиту один из пользователей заявил, что потерял 8748 долларов из-за Илона Маска. По всей видимости, комментатор закупился криптовалютой в мае, когда её стоимость быстро подскочила до 0.50 долларов, но также быстро упала до 0.30 долларов и ниже.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила