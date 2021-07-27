Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ubisoft выпустили патч 1.3.0 к игре Assassin's Creed Valhalla, направленный на исправление игровых недоработок и небольшие изменения. Из нововведений обновления стоит отметить три новых навыка и опцию по изменению масштабирования уровней противников, что позволяет игроку усложнить игру. Обновление займёт у пользователей ПК 20.4GB дискового пространства, для владельцев сезонных пропусков 31.37GB.

реклама

К тому же с 29 июля в игре стартует мероприятие Фестиваль Сигроблота, для его участия необходимо развить одно из поселений Англии как минимум до 2 уровня. Мероприятие позволит игрока получить эксклюзивные предметы, в том числе одноручный меч. Фестиваль Сигроблота продлится до 19 августа.

Также обновление включает в себя поддержку в будущем второго сюжетного дополнения под названием "Осада Парижа", релиз которого состоится уже 12 августа. Как сообщают разработчики, в момент выхода DLC необходимо будет загрузить ещё файлы.