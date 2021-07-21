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Нестабильная ситуация с криптовалютой в Китае вынуждает владельцев майнинг-ферм либо продавать имеющееся оборудование, либо искать возможности переместить его за пределы страны. Компания Optimum Mining Host, специализирующаяся на майнинге Bitcoin, планирует переместить более одного миллиона биткоин-майнеров в Канаду.

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В этом им поможет нефтегазовая компания Black Rock, которая уже готова к размещению 200 тысяч систем для майнинга на заводе по переработке газа. Контракт подписан на 24 месяца, соответственно, за это время Optimum Mining Host должны перенести всё оборудование. Обязательства за обслуживание и охрану майнинг-ферм Black Rock берёт на себя, компания также обеспечит поставки электроэнергии по цене 0.02 долларов за 1 кВт·ч.

Оставшаяся часть биткоин-майнеров - 800 тысяч единиц оборудования, будет размещена на двух других площадках после завершения переговоров. Таким образом нефтегазовая компания выходит на новую нишу в своём бизнесе.