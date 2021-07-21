Джо Байден заявил о вреде дезинформации в Facebook
Президент США Джо Байден высказался о вреде Facebook, если быть точнее, о дезинформации в социальной сети, причиняющей вред пользователям. Политик в особенности отметил случаи дезинформации о свойствах вакцин COVID-19.
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Джо Байден уточнил, что главная пандемия в мире, которую мы имеем, связана с желанием людей не прививаться. По его мнению, в Facebook появилось много информации, призывающей не вакцинироваться из-за ряда причин, что может отразиться на здоровье Ваших близких.
Накал отношений между Администрацией Президента и Facebook происходит уже не первый месяц. Белый дом предоставил компании аналитические данные CrowdTangle, где говорится о росте дезинформации, связанной с вакцинами, однако представители Facebook все равно не хотят делиться никакими данными с Администрацией Президента для устранения проблемы.
На вопрос о привлечении к ответственности Facebook за дезинформацию Джо Байден ответил отрицательно, но и добавил, что этими действиями лишь выражает свою обеспокоенность о здоровье граждан.
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