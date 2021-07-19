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Ютубер Der8auer приобрёл в немецкой розничной сети Caseking компьютер, переживший пожар в доме. После блогер разобрал компьютер, попытавшись найти в нём хотя бы несколько живых комплектующих и был приятно удивлён.

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Как оказалось, в компьютере была установлена видеокарта MSI RTX 2070 Super Gaming X и процессор AMD Ryzen 7 2700X. Процессор смог уцелеть благодаря массивной системе охлаждения, закрывшей его от повреждений. Видеокарта также уцелела, хотя выглядела весьма повреждённой.

Видеокарта была рассчитана на высокие температуры, это привлекло блогера, поэтому он принялся за оживление видеокарты. Для начала он её очистил, что заняло некоторое время. Причём после ему даже удалось запустить видеокарту, однако для этого пришлось применить ёмкость с жидким азотом. Впрочем, вряд ли пережившая такое RTX 2070 долго прослужит своему хозяину.

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Под конец видео блогер подшутил, что пользователям стоит перестать жаловаться на рабочую температуру своих видеокарт.