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Полиция города Мири, находящегося в Малайзии, раздавила на дорожном катке оборудование для майнинга криптовалюты, конфискованное с нелегальной майнинг-фермы, ворующей электроэнергию. Соответствующее видео было опубликовано региональным СМИ на YouTube канале. Общая сумма уничтоженного оборудования составляет 1.26 миллионов долларов.

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История началась с жалобы поставщика электроэнергии местным властям, что майнинг-ферма незаконно подключилась к их системе. Информация подтвердилась, и спустя шесть рейдов полиция изъяла более тысячи единиц оборудования по добыче криптовалюты.

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На данный момент по этому делу арестовано восемь незаконных майнеров, шесть из которых уже признаны виновными. Им грозят штрафные санкции и весьма небольшой срок лишения свободы в восемь месяцев.

Незаконное пользование электроэнергией продолжалось с февраля по апрель этого года, поставщик оценил причинённые убытки в два миллиона долларов.