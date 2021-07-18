Полиция Малайзии раздавила катком оборудование для майнинга на сумму более чем 1 млн. долларов
Полиция города Мири, находящегося в Малайзии, раздавила на дорожном катке оборудование для майнинга криптовалюты, конфискованное с нелегальной майнинг-фермы, ворующей электроэнергию. Соответствующее видео было опубликовано региональным СМИ на YouTube канале. Общая сумма уничтоженного оборудования составляет 1.26 миллионов долларов.
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История началась с жалобы поставщика электроэнергии местным властям, что майнинг-ферма незаконно подключилась к их системе. Информация подтвердилась, и спустя шесть рейдов полиция изъяла более тысячи единиц оборудования по добыче криптовалюты.
На данный момент по этому делу арестовано восемь незаконных майнеров, шесть из которых уже признаны виновными. Им грозят штрафные санкции и весьма небольшой срок лишения свободы в восемь месяцев.
Незаконное пользование электроэнергией продолжалось с февраля по апрель этого года, поставщик оценил причинённые убытки в два миллиона долларов.
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