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Одной из первых игр геймдизайнера Хидео Кодзимы была Metal Gear, выпущенная в 1987 году на компьютере MSX 2. На тот момент компьютеры не обладали такой популярностью, а на родине разработчика популярным решением для геймеров была консоль Nintendo Entertainment System. По этой причине в магазине игру продавали в отделении программного обеспечения для ПК, а не как видеоигру.

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Так как проект не обладал большой популярностью и не был предназначен для актуальных на тот момент платформ, Хидео Кодзима самостоятельно ходил по улице, раздавая рекламные листовки Metal Gear и даже приобрёл три копии своей же игры.

Следующая игра Хидео Кодзимы под названием Snatcher тоже не обрела особой популярности. Тогда разработчик решился на одну уловку: он пробирался в магазин и увеличивал звук на мониторах с демо-версией его игры, чтобы привлечь внимание пользователей.

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На данный момент геймдизайнер уже не нуждается в таких изощрённых способах и любая команда разработчиков с радостью поработает с ним над новым проектом.