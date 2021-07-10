Разработчики GTA Online начнут удалять старый контент
Разработчики Grand Theft Auto V начнут удалять из мультиплеерного режима игры GTA Online старый контент, чтобы освободить место для нововведений. Об этом было заявлено на официальном сайте RockStar Games.
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Удалённый контент игроки ещё смогут увидеть в виде временного, но явно не в ближайших обновлениях. Возможно, это говорит о планах разработчиков увеличить количество контента в последующих обновлениях.
Стоит отметить, что учитывая старость GTA Online, разработчики продолжают работать над игрой и вводить обновления, в том числе временные миссии, позволяющие получить эксклюзивные автомобили, облики и валюту.
Не так давно разработчики добавили семь новых карт в режим "Выживания", а за участие в этом мероприятии в два раза увеличено вознаграждение. Также за игру на одной из новых карт начисляют 100 000 игровой валюты. Впереди игроков ждёт ещё летним патч, разработчики намекнули, что он будет связан с автоклубом в городе Лос-Сантос.
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