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Другое

Генеральный директор AMD: дефицит видеокарт сохранится до конца года

Глава компании считает, что можно ожидать исправление ситуации только в 2022 году.
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RTX 3060 Ti подешевели в полтора раза
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Генеральный директор AMD Лиза Су считает, что ситуация с видеокартами продолжится вплоть до конца этого года. По её мнению, ожидать снижения цен можно только в следующем году, но это не гарантированно и всё зависит от динамики цен на полупроводники.

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Лиза Су добавила, что AMD работает над увеличением производственных мощностей и с каждым кварталом количество выпускаемых видеокарт будет увеличиваться. Впрочем, с идентичными заявлениями выступала финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс 3 месяца назад.

Тем временем в Китае владельцы майнинг-ферм начинают массово продавать своё оборудование, в том числе видеокарты, связано это с попытками властей полностью запретить майнинг в стране. На вторичном рынке по оптовой цене можно приобрести уже пользованную в целях майнинга RTX 3060 за 300 долларов, правда, минимальный заказ начинается от 200 видеокарт, да и на долгосрочность таких видеоадаптеров рассчитывать не стоит.

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