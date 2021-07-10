Генеральный директор AMD: дефицит видеокарт сохранится до конца года
Генеральный директор AMD Лиза Су считает, что ситуация с видеокартами продолжится вплоть до конца этого года. По её мнению, ожидать снижения цен можно только в следующем году, но это не гарантированно и всё зависит от динамики цен на полупроводники.
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Лиза Су добавила, что AMD работает над увеличением производственных мощностей и с каждым кварталом количество выпускаемых видеокарт будет увеличиваться. Впрочем, с идентичными заявлениями выступала финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс 3 месяца назад.
Тем временем в Китае владельцы майнинг-ферм начинают массово продавать своё оборудование, в том числе видеокарты, связано это с попытками властей полностью запретить майнинг в стране. На вторичном рынке по оптовой цене можно приобрести уже пользованную в целях майнинга RTX 3060 за 300 долларов, правда, минимальный заказ начинается от 200 видеокарт, да и на долгосрочность таких видеоадаптеров рассчитывать не стоит.
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