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Ютубер под никнеймом Cycu1 записал видео, где сравнил графику Dying Light: 2 Stay Human за последние два месяца. При создании видео были взяты кадры из геймплейного июльского и майского трейлера, опубликованных студией Techland.

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Из видео можно заметить, что в более новой версии игры уделено внимание деталям моделей, также разработчики поработали над цветокоррекцией: убран жёлтый оттенок, что сделало графику более "холодной" и реалистичной, это можно заметить даже по заглавному изображению на видео. В комментариях к видео пользователи поддерживают такие изменения в графической составляющей игры.

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Не так давно вместе с трейлером разработчики рассказали и о монстрах в игре, они также, как и в прошлой части, будут представлять из себя заражённых людей, скрывающихся днём в зданиях, а ночью столпившихся на улицах города.

Выход Dying Light 2: Stay Human планируется 7 декабря этого года на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One.