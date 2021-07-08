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Разработчики CS:GO опубликовали правила "честной игры", за нарушение которых последует блокировка

Произошло это в недавнем обновлении.
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Разработчики Counter-Strike: Global Offensive 7 июля выпустили обновление, в котором опубликовали правила "честной игры" в соревновательных режимах. За нарушение нижеуказанных пунктов может последовать наказание вплоть до перманентной блокировки игрового аккаунта.

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Правила для всех режимов включают два пункта: не использовать посторонние программы для получения преимущества, в том числе контроль отдачи или авто-баннихоп, не оскорблять членов своей или противоположной команды.

В режиме "Напарники" три пункта: игроки должны играть с целью одержать победу, то есть, не мешать своим напарникам, чтобы он проиграл и не проигрывать специально противоположной команде, доигрывать матч до конца. 

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До этого из игры была убрана возможность бесплатно получить прайм-статус, без которого теперь невозможно играть в соревновательном режиме или получать предметы в инвентарь. Такое нововведение вызвано большим наплывом читеров.

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