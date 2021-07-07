Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bloomberg: русские хакеры из Cozy Bear провели атаку на сервера Республиканской партии США

Никаких данных украдено не было.
[ ] для раздела Блоги
1
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Стало известно, что произошла кибератака на сервера компании Synnex, предоставляющей IT услуги Республиканской партии Соединённых Штатов Америки. После таких новостей представители партии совместно с экспертами из Microsoft закрыли доступ к облачным серверам и заявили, что никаких данных украдено не было.

реклама

По информации издания Bloomberg, во взломе может быть замешана группировка APT 29(Cozy Bear). По мнению американских и европейских политиков, хакерская группировка работает на Федеральную Службу Безопасности и Главное Управление Генштаба.

На День Независимости Соединённых Штатов Америки также были совершены кибератаки на компанию Kasey, работающую с частными и государственными компаниями. Считается, что пострадало более 200 компаний, использующих программное обеспечение Kasey. Джо Байден поручил спецслужбам расследовать это дело, уточнив, что причастность русских хакеров маловероятна.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
32
Тестирование процессоров PentiumG 6605, PentiumG 6505 и PentiumG 6405 в актуальных играх
9
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
33
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
67
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
28
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2021
6

Интересные материалы

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 32
Обзор маршрутизатора Mikrotik hAP ac3
2 июля 2021 67
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2021
29 июня 2021 25
Деньги вперед: главные игры июля 2021 года
5 июля 2021 32
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
2 июля 2021 28
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – восхождение
3 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
43
Видеокарты с блокировкой от майнеров дешевеют в РФ – цена GeForce 3070 Ti уже ниже GeForce 3060 Ti
25
Видеокарты GeForce RTX 2060 возвращаются в продажу в России со скидкой до 52%
38
Онлайн CSGO ожидаемо «просел» после перевода прайм-статусов на полностью платные
13
Xiaomi Redmi Note 10 Pro упал в цене – мощный чип, AMOLED 120 Гц и 108-Мп камера со скидкой 4000р.
1
Разработчики Metro: Exodus готовят новую игру
11
Видеокарты для майнеров дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3070 со скидкой до 130 000 рублей
12
Хешрейт сети Ethereum начинает стабилизироваться после стремительного падения
14
Перекупщики на Авито массово снижают цены на видеокарты после майнинга и новые GeForce 3070/3080 Ti
49
Сеть Эфириума за месяц потеряла 875 000 видеокарт GeForce RTX 3090 из-за отключения китайских ферм
30
Dogecoin ждёт резкое падение, обесценивание и уход с рынка криптовалют – эксперты РБК
8
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
56
Microsoft описала процесс обновления на Windows 11 и совместимость приложений
9
Марка Bugatti официально перешла под контроль хорватского разработчика электромобилей Rimac
4
Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну
36
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
5
Оптимальная конфигурация компьютера для майнинга Chia Coin – три подборки для быстрого старта
20
Windows 10 21H2 принесет поддержку файлов OpenXPS
3
В Windows 11 Microsoft решит одну из раздражающих проблем с обновлениями Windows
15
Windows 7 начала отвоевывать позиции у Windows 10 в статистике Steam
8

Популярные статьи

Мой опыт подготовки к плоттингу и фармингу Чиа
133
5 причин, по которым пользователям Windows 10 можно не опасаться массового перехода на Windows 11
17
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: июль 2021
21
Анализ доступности и стоимости видеокарт серий RTX 2000 и 3000 на AVITO. Часть 2-я. Неделя спустя
23
Проверяем анизотропную фильтрацию в играх
20
Обзор и тест USB 3.0 контроллера Kebidumei на 4 порта из Китая за ~10$
20
Тестирование процессоров Core i3-10305 и Core i3-10105F в актуальных играх
1
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UM425UA
1

Сейчас обсуждают

VRoman
18:18
Рентген и там найдёт, а вот процесс изъятия может сильно навредить здоровью.
Контрабандистов с примотанными к телу процессорами Intel задержали в Гонконге
NOFX
18:17
Ну ты и сказочник. Достань калькулятор и подсчитай,если умеешь.
Аналитики верят в способность NVIDIA избежать второго криптопохмелья
Максим Денисов
18:16
какие негласные правила? 2 обновления андроид - политика компании, которую все знают, кто интересуется обновлениями. Бюджетки получают одну версию андроида.
21 смартфон Xiaomi завершит жизненный цикл и не получит Android 12 в 2021-2022 годах
Roditch
18:14
"Без комиссий, которые берут банки за переводы," Сказки, плату за транзакции никто не отменял, либо нужно ждать до посинения, пока транзакцию выполнят бесплатно. "Эти ребята быстро сообразили, что т...
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
zoog
18:08
Сталин: - Товарищи, контрреволюционеры подло убили т. Кирова, почтим его память минутой молчания! ........................................................................................................
Целых восемь минут геймплея ремейка System Shock показали на видео
DarkShaman
18:07
Любопытно почему зелот и прочие решили что AD102 эти чип для игровой видеокарты, а не для NVIDIA Quadro ?
GeForce RTX 4090 может оказаться в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 – 5-нм техпроцесс и 66 TFLOPS
Polar fox
18:07
Это у фанатов амд болезнь, отсутствие мозга в черепной коробке называется, сколько лет вы интел с нвидеей хоронит, только что-то не видно, что амд даже до их уровня доросла по долям рынка. Не признает...
Intel вернулась к росту на рынке процессоров, а продажи AMD рухнули до показателей 2020 года
12sunflowers
18:07
Власть - народу! Земли - крестьянам! Путина и майнеров - на кол!
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
12sunflowers
18:04
Мочите майнеров!:)
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Михаил Смирнов
18:00
а не надо хранить бабки на всяких бинансах, и никто ничего не конфискует, пусть хоть усрутся
Российские власти готовят закон об условиях конфискации Биткоина и других криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем