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Стало известно, что произошла кибератака на сервера компании Synnex, предоставляющей IT услуги Республиканской партии Соединённых Штатов Америки. После таких новостей представители партии совместно с экспертами из Microsoft закрыли доступ к облачным серверам и заявили, что никаких данных украдено не было.

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По информации издания Bloomberg, во взломе может быть замешана группировка APT 29(Cozy Bear). По мнению американских и европейских политиков, хакерская группировка работает на Федеральную Службу Безопасности и Главное Управление Генштаба.

На День Независимости Соединённых Штатов Америки также были совершены кибератаки на компанию Kasey, работающую с частными и государственными компаниями. Считается, что пострадало более 200 компаний, использующих программное обеспечение Kasey. Джо Байден поручил спецслужбам расследовать это дело, уточнив, что причастность русских хакеров маловероятна.