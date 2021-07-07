Bloomberg: русские хакеры из Cozy Bear провели атаку на сервера Республиканской партии США
Стало известно, что произошла кибератака на сервера компании Synnex, предоставляющей IT услуги Республиканской партии Соединённых Штатов Америки. После таких новостей представители партии совместно с экспертами из Microsoft закрыли доступ к облачным серверам и заявили, что никаких данных украдено не было.
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По информации издания Bloomberg, во взломе может быть замешана группировка APT 29(Cozy Bear). По мнению американских и европейских политиков, хакерская группировка работает на Федеральную Службу Безопасности и Главное Управление Генштаба.
На День Независимости Соединённых Штатов Америки также были совершены кибератаки на компанию Kasey, работающую с частными и государственными компаниями. Считается, что пострадало более 200 компаний, использующих программное обеспечение Kasey. Джо Байден поручил спецслужбам расследовать это дело, уточнив, что причастность русских хакеров маловероятна.
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