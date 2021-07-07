Разработчики Pokemon GO заработали на игре 5 миллиардов долларов
Американская студия по разработке программного обеспечения Niantic, создавшая две игры дополнительной реальности - Ingress и Pokemon Go, заработала на своём тайтле про покемонов пять миллиардов долларов за пять лет её существования.
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Только за половину 2021 года разработчики получили с игры 642 миллионов долларов, это на 34 процента больше прошлогодних результатов студии. Хотя в странах СНГ популярность игры дополнительной реальности Pokemon GO, которая успела за несколько лет породить кучу скандалов, приутихла, в Японии и Соединённых Штатах Америки она по-прежнему актуальна.
Большая часть прибыли студии принесли именно эти две страны: Соединённые Штаты Америки - 1.9 миллиардов долларов, Япония - 1.5 миллиардов долларов, в суммарном количестве это 3.4 миллиарда долларов, что составляет 78 процентов от общей доходности игры.
Разработка Pokemon GO велась при поддержке отделения Nintendo под названием The Pokemon Company, задача которого популяризировать тематику покемонов.
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