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Американская студия по разработке программного обеспечения Niantic, создавшая две игры дополнительной реальности - Ingress и Pokemon Go, заработала на своём тайтле про покемонов пять миллиардов долларов за пять лет её существования.

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Только за половину 2021 года разработчики получили с игры 642 миллионов долларов, это на 34 процента больше прошлогодних результатов студии. Хотя в странах СНГ популярность игры дополнительной реальности Pokemon GO, которая успела за несколько лет породить кучу скандалов, приутихла, в Японии и Соединённых Штатах Америки она по-прежнему актуальна.

Большая часть прибыли студии принесли именно эти две страны: Соединённые Штаты Америки - 1.9 миллиардов долларов, Япония - 1.5 миллиардов долларов, в суммарном количестве это 3.4 миллиарда долларов, что составляет 78 процентов от общей доходности игры.

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Разработка Pokemon GO велась при поддержке отделения Nintendo под названием The Pokemon Company, задача которого популяризировать тематику покемонов.