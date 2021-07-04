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Не так давно появилась информация, что Хидео Кодзима в шаге от подписания официального договора с Microsoft о создании эксклюзивной игры для Xbox. До этого разработчик работал над эксклюзивами для PlayStation, например, Death Stranding 2.

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Пользователи PlayStation недовольны переходом "гениального геймдизайнера" на сторону Xbox, поэтому создали петицию, где предлагают "отменить" игру разработчика на Xbox. Скорее всего, это просто шутка, но она уже собрала на момент написания новости 500 подписей на Change.Org, а для её отображения в "рекомендуемых" необходимо набрать 1 000.

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В комментариях к самой петиции негодуют пользователи Xbox, считающее что настало время "зелёной консоли", а Microsoft в состоянии выкупить Sony.

Если петиция соберёт достаточное количество подписей, она будет направлена Sony и Microsoft. Учитывая, что Хидео Кодзима волен сам решать с кем и как ему работать, вряд ли одна из вышеперечисленных компаний воспримет такое обращение всерьёз.