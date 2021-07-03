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Всем известный геймдизайнер Хидео Кодзима, разработавший в 2019 году эксклюзивный приключенческий боевик Death Stranding специально для PlayStation, на шагу подписания договора с Microsoft о сотрудничестве - об этом заявил инсайдер Джефф Грабб.

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Когда в интернете ходили слухи о причастности Хидео Кодзимы к хоррор-игре Abandoned, Джефф Грабб отрицал это, предполагая что разработчик ведёт переговоры с Microsoft. Тогда у инсайдера не было никаких подтверждений этому, но сейчас он утверждает, что обе стороны подписали письмо о намерениях совместно разрабатывать игру для Xbox. Даже это действительно так, никаких официальных заявлений или заключённых договоров в сеть не попадало, поэтому коллаборацию нельзя считать состоявшейся.

Считается, что недавно назначенная на должность старшего директор Xbox Cloud Gaming Ким Свифт, работавшая над облачным сервисом Google Stadio, может оказывать помощь Хидео Кодзиме в разработке новой игры.