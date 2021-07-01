Starlink заработает во всём мире уже в августе
Представители Starlink сообщили, что готовы к полномасштабному запуску широкополосного интернета уже в августе. До этого запуск интернета планировался на сентябрь, но осуществить план удалось чуть быстрее, чем планировалось изначально.
реклама
Starlink должен заработать во всём мире, за исключением Северного и Южного полюса. Возможно, что широкополосный интернет в России работать не будет, если команде Илона Маска не удастся договориться об использовании частот. Учитывая, что Роскосмос в принципе даже не думает о сотрудничестве со SpaceX, такой исход вполне возможен. Конкурент Starlink - OneWeb, может заработать в России, но пока официального разрешение на эксплуатацию частот не получал.
На данный момент ежемесячная подписка на интернет обходится пользователям в 100 долларов, помимо этого необходимо приобрести специальное оборудование за 500 долларов. Starlink уже работает над снижением стоимости комплекта оборудования до 200 - 300 долларов.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила