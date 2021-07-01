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В Одессе стартует социальная программа "Добро побеждает", главная цель проекта - помочь трудным подросткам встать на путь исправления. В связи с этим в Одесском Следственном Изоляторе заключённым подросткам разрешат проводить досуг за играми.

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В разговоре на эту тему приняли участие совсем разные люди, объединённые одной целью.

Заместитель начальника СИЗО по воспитательным работам;

Руководитель отдела по делам Молодёжи Одесской епархии;

Президент федерации киберспорта Южной Украины;

Глава комиссии по вопросам спорта и образования;

Депутат местного городского совета;

Инициаторы проекта хотят дать возможность подросткам, которые не освоились в социуме, обучиться киберспортивным дисциплинам и развиваться в этом ключе. Подросткам проведут несколько лекций по киберспорту, после чего предоставят устройства для обучения и даже проведут несколько матчей.

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Какие именно игровые дисциплины будут задействованы в рамках инициативы не сообщалось. Сроки реализации проекта не были назначены.