В украинской тюрьме заключённым подросткам разрешат заняться киберспортом
В Одессе стартует социальная программа "Добро побеждает", главная цель проекта - помочь трудным подросткам встать на путь исправления. В связи с этим в Одесском Следственном Изоляторе заключённым подросткам разрешат проводить досуг за играми.
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В разговоре на эту тему приняли участие совсем разные люди, объединённые одной целью.
- Заместитель начальника СИЗО по воспитательным работам;
- Руководитель отдела по делам Молодёжи Одесской епархии;
- Президент федерации киберспорта Южной Украины;
- Глава комиссии по вопросам спорта и образования;
- Депутат местного городского совета;
Инициаторы проекта хотят дать возможность подросткам, которые не освоились в социуме, обучиться киберспортивным дисциплинам и развиваться в этом ключе. Подросткам проведут несколько лекций по киберспорту, после чего предоставят устройства для обучения и даже проведут несколько матчей.
Какие именно игровые дисциплины будут задействованы в рамках инициативы не сообщалось. Сроки реализации проекта не были назначены.
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