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Аналитический сервис мобильных приложений Sensor Tower опубликовал статистику, по которой за первую половину 2021 года геймеры потратили 44.7 миллиардов долларов на мобильные игры. Значения выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Большинство транзакций приходится на App Store, что, впрочем, очевидно, ведь установить приложение через сторонние ресурсы на том же iPhone не самая простая задача для рядового пользователя. Так в App Store было потрачено 26 миллиардов долларов, в прошлом году эта сумма была равна 22.9 миллиардам долларов.

Google Play тоже не сильно отстаёт от своего конкурента, в магазине приложений потратили 18.7 миллиардов долларов, в прошлом году это значение равнялось 15 миллиардам долларов. Самыми прибыльными приложениями на платформе Android можно считать игры Honor of Kings и PUBG Mobile, куда было потрачено геймерами по 1.5 миллиардов долларов.

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По статистике от того же аналитического сервиса только мобильные спортивные игры принесли разработчиками 650 миллионов долларов.