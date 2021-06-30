В первой половине 2021 года геймеры потратили на мобильный гейминг почти 45 миллиардов долларов
Аналитический сервис мобильных приложений Sensor Tower опубликовал статистику, по которой за первую половину 2021 года геймеры потратили 44.7 миллиардов долларов на мобильные игры. Значения выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом.
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Большинство транзакций приходится на App Store, что, впрочем, очевидно, ведь установить приложение через сторонние ресурсы на том же iPhone не самая простая задача для рядового пользователя. Так в App Store было потрачено 26 миллиардов долларов, в прошлом году эта сумма была равна 22.9 миллиардам долларов.
Google Play тоже не сильно отстаёт от своего конкурента, в магазине приложений потратили 18.7 миллиардов долларов, в прошлом году это значение равнялось 15 миллиардам долларов. Самыми прибыльными приложениями на платформе Android можно считать игры Honor of Kings и PUBG Mobile, куда было потрачено геймерами по 1.5 миллиардов долларов.
По статистике от того же аналитического сервиса только мобильные спортивные игры принесли разработчиками 650 миллионов долларов.
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