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Мэй Маск поздравила своего сына Илона с пятидесятилетием и опубликовала детскую фотографию

Илон Маск старший сын в семье.
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28 июня родился Илон Маск, которому вчера исполнилось пятьдесят лет. Его мать Мэй Маск поздравила своего старшего сына и разместила на странице Facebook фотографию, где держит на руках новорождённого Илона.

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Илон Маск родился в Южно-Африканской Республике, в Претории, где с самого детства проявлял уникальные умственные способности. На своё десятилетие Маску подарили компьютер Commodore VIC-20, на котором он научился программировать и разработал свою первую игру Blastar, где нужно было отстреливать инопланетные космические корабли. Игра была продана за 500 долларов.

После окончания школы Илон Маск переехал в Канаду, где отучился в Королевском институте Кингстона, а после в Пенсильванском университете. Будущий бизнесмен даже поступил в Стэнфордский университет, но не окончил его, так как занялся вместе с братом бизнесом по разработке программного обеспечения для новостных агентств, например, издания The New York Times.

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Позже их совместная компания была продана, а на вырученные деньги была основана новая - X.com. Маск обзавёлся партнёром в виде основателя PayPal и даже вложился в его бизнес, откуда позже был заочно уволен из совета директоров. Оставшиеся акции PayPal он продал за 170 миллионов долларов и вложил их в SpaceX, Tesla, которые и обеспечили миллиардеру имеющуюся популярность. На данный момент Илон Маск является третьим в списке самых богатых людей мира.

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