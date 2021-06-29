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Эдуардо Вайсман, работающий в Ubisoft звукорежиссёром, отметил в своём Twitter, что над Far Cry 6, выход которой запланирован осенью этого года, работают одновременно двенадцать студий Ubisoft, во главе которых канадская Ubisoft Toronto.

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В разработке новой части участвуют студии из Индии, Филиппин, Франции, Германии, Румынии, Китая, а только из одной Канады работают сразу четыре студии. Также над игрой работают две украинские студии, базирующиеся в Киеве и Одессе.

Стоит отметить, что это абсолютно обыкновенная практика для Ubisoft, ведь некоторые вышеперечисленные студии работают одновременно над несколькими проектами. Причём двенадцать студий - не рекордное число, так над Assassin’s Creed Valhalla работало сразу четырнадцать студий.

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Официальный выход игры намечается 7 октября на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation и Xbox. Игра уже доступна к предварительному заказу в трёх вариантах, самый дешёвый из которых обойдётся в 2 499 рублей.