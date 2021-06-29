Продажи Cyberpunk 2077 возросли на 374%
Не так давно Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичинськи заявил, что Cyberpunk 2077 имеет "удовлетворительный" вид после проделанной над ней работой, при этом основные силы в виде шестисот разработчиков направлены на исправление ошибок игры, остальная часть сотрудников работают над новыми проектами.
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В связи с этим игра даже вернулась в PlayStation Store, хотя по-прежнему не особо играбельна на консолях прошлого поколения, студия сама порекомендовала запускать её на PlayStation 5 или Xbox Series X/S.
Издание GamesIndustry сообщает, что на этой неделе продажи Cyberpunk 2077 выросли на 374 процентов, а в британских чартах игра заняла 22 место. Возможно, что такой резкий успех связан с возвратом игры в PlayStation Store, а также прошедшими скидками на Cyberpunk 2077. Microsoft даже вернулись к прошлой политике возврата денег за Cyberpunk 2077, так как считают, что кто хотел вернуть потраченные деньги уже сделал это.
Ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 растеряла 99 процентов аудитории с момента официального выхода на игровой рынок.
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