Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не так давно Генеральный директор CD Projekt Red Адам Кичинськи заявил, что Cyberpunk 2077 имеет "удовлетворительный" вид после проделанной над ней работой, при этом основные силы в виде шестисот разработчиков направлены на исправление ошибок игры, остальная часть сотрудников работают над новыми проектами.

реклама

В связи с этим игра даже вернулась в PlayStation Store, хотя по-прежнему не особо играбельна на консолях прошлого поколения, студия сама порекомендовала запускать её на PlayStation 5 или Xbox Series X/S.

Издание GamesIndustry сообщает, что на этой неделе продажи Cyberpunk 2077 выросли на 374 процентов, а в британских чартах игра заняла 22 место. Возможно, что такой резкий успех связан с возвратом игры в PlayStation Store, а также прошедшими скидками на Cyberpunk 2077. Microsoft даже вернулись к прошлой политике возврата денег за Cyberpunk 2077, так как считают, что кто хотел вернуть потраченные деньги уже сделал это.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Ранее сообщалось, что Cyberpunk 2077 растеряла 99 процентов аудитории с момента официального выхода на игровой рынок.