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Philips выпустит монитор специально для консолей Xbox

Компания заключила сотрудничество с производителем консолей.
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Компания Philips объявила о разработке 55-дюймового монитора Philips Momentum 559M1RYV, предназначенного специально для консолей нового поколения от Xbox. Монитор поддерживает 4K разрешение в 120 кадров, а также функцию Xbox Game Mode, оптимизирующую изображение под консоли компании и Ambiglow, помогающую погрузиться в игровой процесс. В монитор будут встроены динамики от Bowers & Wilkins.

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Менеджер по партнёрским связям Мэтт Кессельринг заявил, что их компания собирается сотрудничать с Philips, чтобы удовлетворить интересы пользователей Xbox. Основная задача такого партнёрства - разработать монитор, адаптированный специально под консоли нового поколения Xbox Series X/S. За Sony не последовало никакой ответной реакции, хотя сейчас консоли Xbox значительно преуспевают на рынке, если сравнивать их с прошлым поколением, где ситуация была совершенно обратная.

Пока ни точной даты выхода, ни цены не сообщали. При этом на официальном сайте Philips уже есть страница под игровой монитор, но там указывается, что пока продукт недоступен.

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