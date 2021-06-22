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Корейская компания Hyundai Motor, специализирующаяся на производстве автомобилей, 21 июня закончила подписание договора о покупке акций Boston Dynamics. В распоряжении нового владельца 80 процентов акций, остальные 20 процентов останутся у холдинга Softbank, владеющего Boston Dynamics с 2017 года. Сумма сделки составила 1.1 миллиард долларов, до этого речь шла о 921 миллионах долларов.

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Приобретение Hyundai Motor решающего голоса в делах Boston Dynamics связано с тем, что компания хочет начать реализацию собственных идей, задевающих робототехнику. Так в планах компании инвестировать в беспилотные летательные аппараты и беспилотные автомобили.

До этого Boston Dynamics занималась разработкой роботов для решения абсолютно разных задач, включая промышленные масштабы. Одна из известных разработок компании - робот Spot, он считается самым лёгким четвероногим роботом. Стоимость такого робота составляет 74 500 долларов, однако компания отказывает предложения о покупке Spot в военных целях.