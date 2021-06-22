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Известный рэпер Morgenstern заявил, что договорился с разработчиками о включении его в список тестировщиков S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl, что возмутило украинцев. Жители Украины считают, что GSC Game World намеренно подписывают контракты с российскими звёздами шоу-бизнеса.

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Одна из причин, по которой рэпера не рады видеть в Украине - его концерт в Одессе. Концерт проходил 9 декабря 2019 года, в день траура о погибших студентах во время пожара в колледже. В тот день артист заявил, что ему все равно на произошедшую ситуацию и это не повод грустить. Позже Morgenstern снял краткий ролик, где извинился за сказанные слова и сказал, что узнал о трауре только во время концерта.

Впрочем, извинения показались не очень убедительными и угрозы рэперу продолжили поступать. Позже он заявил, что не собирается больше приезжать в Украину, так как боится, а Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины внёс рэпера в список "запрещённых"