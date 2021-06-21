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В России ожидается ограниченный завоз PlayStation 5

Об этом сообщают представители DNS.
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В апреле этого года в России закончились PlayStation 4, поставки которых не ожидались, что уж говорить о PlayStation 5, которую можно приобрести лишь у перекупщиков по завышенной цене. Однако вскоре в Россию завезут новые PlayStation 5.

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Представители DNS сообщают, что их команде удалось договориться об ограниченной поставке PlayStation 5 в Россию, которая обещана уже сегодня. Компания посоветовала геймерам оформить предварительный заказ на официальном сайте магазина при первой же возможности.

PlayStation 5 была выпущена в ноябре прошлого года, но дефицит полупроводников дал о себе знать, что привело к нехватке консолей. Sony хоть и стараются устранить эту проблему, впрочем, как и другие компании, в том числе производители видеокарт, улучшение ситуации ожидается только к марту 2022 года.

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-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
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На данный момент стоимость PlayStation 5 All Digital составляет 40 990 рублей, а версия с дисководом обойдётся в 49 990 рублей.

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