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Когда у человека не хватает средств на приобретение собственного автомобиля, приходят мысли о его аренде у одной из каршеринговых компаний. Такая идея захватила разум жителя Лас-Вегаса, взявшего в аренду Ferrari F8 Tributo стоимостью 350 000 долларов.

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К сожалению, после недолгой поездки мужчина разбил автомобиль. Он сразу связался с компанией, пытаясь объяснить, что просто наткнулся на камень со скоростью 70км/ч, не справился с управлением и вылетел на обочину.

Во время осмотра автомобиля представители компании усомнились в таких показаниях, так как был повреждён передний сплиттер, разбиты колёсные диски, а подкрылок и вовсе не оказалось. На кузове были обнаружены следы трения с асфальтом, что говорит о высокой скорости.

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К счастью для компании, автомобиль был застрахован и его стоимость покроют страховщики. Но к несчастью жителя Лас-Вегаса, ему придётся объяснять страховой компании подробности инцидента, которая, скорее всего, обязует его оплатить ремонт.