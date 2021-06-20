В Америке мужчина разбил автомобиль за 350 000 долларов сразу после начала его аренды
Когда у человека не хватает средств на приобретение собственного автомобиля, приходят мысли о его аренде у одной из каршеринговых компаний. Такая идея захватила разум жителя Лас-Вегаса, взявшего в аренду Ferrari F8 Tributo стоимостью 350 000 долларов.
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К сожалению, после недолгой поездки мужчина разбил автомобиль. Он сразу связался с компанией, пытаясь объяснить, что просто наткнулся на камень со скоростью 70км/ч, не справился с управлением и вылетел на обочину.
Во время осмотра автомобиля представители компании усомнились в таких показаниях, так как был повреждён передний сплиттер, разбиты колёсные диски, а подкрылок и вовсе не оказалось. На кузове были обнаружены следы трения с асфальтом, что говорит о высокой скорости.
К счастью для компании, автомобиль был застрахован и его стоимость покроют страховщики. Но к несчастью жителя Лас-Вегаса, ему придётся объяснять страховой компании подробности инцидента, которая, скорее всего, обязует его оплатить ремонт.
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