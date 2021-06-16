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Блогер Эльдар Джарахов, имеющий на своём YouTube канале 3.5 миллиона подписчиков, снимающий клипы и песни, одна из которых - "Я в моменте", до сих пор находится в чартах и набрала полтора миллиона просмотров на YouTube, выразил желание написать саундтрек S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl.

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Эльдар заявил, что хотя он далёк от консолей и гейминга, всё-таки одна игра покорила его сердце и это трилогия S.T.A.L.K.E.R., которую он перепроходил несколько раз и скупал все книжки, связанные с ней. Блогер сказал, что хотел бы написать саундтрек к S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl, добавив в конце: "Вселенная, исполни мечту.".

Выход S.T.A.L.K.E.R: Hearth of Chernobyl ожидается 28 апреля следующего года. На данный момент открыты предварительные заказы игры, а в Steam новая часть уже успела попасть на первое место категории "Лидеры продаж" в России, что говорит о хорошей продаваемости ещё не вышедшей игры.