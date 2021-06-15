Илон Маск не войдёт в совет майнеров Bitcoin, созданный благодаря нему
Не так давно Илон Маск начал высказываться о проблемах Bitcoin, в том числе влияния майнинга на окружающую среду, что в последствии приостановило приём криптовалюты при покупке электрокаров Tesla и негативно отразилось на её курсе.
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После этого глава MicroStrategy инициировал встречу майнеров, на которой было принято решение создать собственный совет, обсуждающий проблемы майнинга Bitcoin. Эта организация была образовано буквально из-за того, что Илон Маск поднял тему проблематики майнинга.
Однако сам миллиардер не вошёл в неё. Одна из возможных причин - Маск не является майнером, а лишь инвестором в криптовалюту, совет же предназначен для майнеров. В совет уже вошли представители ряда американских технологических гигантов, связанных с майнингом.
Илон Маск назвал условие возобновления приёма Bitcoin при покупке электрокаров Tesla: криптовалюта должна майниться на майнинг-фермах с возобновляемым электричеством, то есть зелёной энергией, не негативно сказывающейся на окружающую среду.
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