Илон Маск: Tesla может возобновить приём Bitcoin при одном условии
В марте Илон Маск сообщил, что Tesla начнёт принимать Bitcoin при покупке электрокаров Tesla, что существенно отразилось на росте стоимости криптовалюты. Однако уже в мае он приостановил эту возможность, сообщив что майнинг негативно влияет на экологию. Миллиардер создавал опрос в Twitter, где предлагал начать приём Dogecoin, но это, скорее всего, очередная шутка.
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Сейчас же основатель Tesla сообщил, что не исключает возобновление приёма Bitcoin при условии, что криптовалюта будет добываться на возобновляемой энергии. Это первый его твит о криптовалюте за последнюю неделю. Одна из компаний заручилась инвестициями на сумму в 5 миллионов долларов и уже начала строительство майнинг-фермы на солнечных панелей.
Такое заявление немного повысило стоимость криптовалюты. Хакеры из группировки Anonymous уже обвиняли миллиардера в дестабилизации рынка криптовалюты своими твитами, что, по их мнению, неуважительно к рядовым пользователям.
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