В идею постройки майнинг-фермы на солнечных панелях инвестировали 5 миллионов долларов
Компания Square, специализирующаяся на разработке решений для приёма и обработки электронных платежей, решила инвестировать 5 миллионов долларов в майнинг-ферму по добыче Bitcoin в Соединённых Штатах Америки.
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Отличительной чертой этой майнинг-ферме является то, что она будет работать полностью на солнечной энергии, что исключает затраты на электричество и положительно сказывается на окружающей среде. Генеральный директор компании, который принял решение об инвестиции в эту идею, неоднократно выражался в поддержку криптовалюты.
В 2018 году на фоне падения Bitcoin он утверждал, что в течение десяти лет эта криптовалюта станет международной валютой. В октябре Square закупила Bitcoin на 50 миллионов долларов, позже в феврале докупив криптовалюты ещё на 170 миллионов долларов, что учитывая нынешний курс, является не самой лучшей инвестицией.
Компания также является создателем приложения Cash, позволяющего осуществлять транзакции с криптовалютой.
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