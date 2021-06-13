Riot Games наказала киберспортсмена по Valorant за дискриминацию на турнире
Riot Games отстранила от турнира VCT Masters Stage 3 участника команды Version1 по имени Джордан Монтемурро, его игровой псевдоним - Zellsis. Такое решение было принято из-за того, что на турнире VCT Masters Stage 2 киберспорстмен грубо высказался в адрес судьи.
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Официальная причина дисквалификации - нарушение турнирного правила 7.1.2., запрещающего высказываться в сторону официальных представителей мероприятия на основании расовой или половой принадлежности. Это правило было нарушено в момент, когда судья зачитывал правила поведения на турнире, что именно сказал геймер - неизвестно, но свою вину он не отрицает.
Киберспорстмен уже извинился за своё поведение и решил отказаться от социальных сетей на несколько дней, по его мнению, это может помочь ему стать более уравновешенным. Джордану уже приходилось принимать участие в турнирах по Counter Strike: Global Offensive, где правила менее строги, если сравнивать их с Riot Games.
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