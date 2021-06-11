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Студия Deviation Games, основанная бывшими сотрудниками Treyarch - Дэйвом Энтони и Джейсоном Бланделлом, работавшими над серией Call of Duty, в том числе вышедшей в 2020 году Call of Duty: Cold War, будут работать с Sony Interactive Entertainment над новым эксклюзивным проектом PlayStation.

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Джейсон Бланделл сообщил, что все молодые студии нуждаются в поддержке крупных издательств, а изучив портфолио PlayStation Studios, их команда убедилась, что Sony умеют делать хорошие игры.

Пока Deviation Games не раскрывают информацию о новом проекте, но в их планах сделать что-то "новое и инновационное". По всей видимости, разработчики пока не имеют точного сценария действий, но пропитаны энтузиазмом и соответствующей мотивацией. Уже более ста человек трудится в студии, но студия продолжает набирать новых сотрудников на LinkedIn, причём абсолютно разных специальностей. Это будет первая игра, разработанная новообразованной студией.