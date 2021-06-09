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Если же раньше прибыльным считалось ограбление банков, видимо, сейчас грабители перестраиваются под современные тренды и крадут видеокарты. Так в китайском городе Ханчжоу неизвестные вошли в интернет-кафе под поддельными паспортами и смогли украсть шесть видеокарт на общую сумму в 8 тысяч долларов.

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Кража была совершена в зале для геймеров, причём похитили только видеокарты, другие комплектующие компьютеров остались на своих местах. Грабители были в масках и не оставили никаких правдивых данных о себе, поэтому выследить их будет проблематично.

Более крупное хищение видеокарт случилось в 2020 также в Китае, тогда с завода MSI украли 220 видеокарт RTX 3090, а общая сумма ущерба составила 340 тысяч долларов. За любую информацию касаемо грабителей компания пообещала вознаграждение в 15 тысяч долларов, а за помощь в возврате видеокарт со стороны соучастников, не выдвигать обвинений в их сторону. Смогла ли вернуть компания свои видеокарты по сей день не известно.