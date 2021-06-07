Энтузиаст перенёс игру про Джеймса Бонда GoldenEye 007 на движок Far Cry 5
Моддер под никнеймом Krollywood перенёс вышедшую в 1997 году игру GoldenEye 007 про Джеймса Бонда на движок Far Cry 5, ранее в неё можно было поиграть только на Nintendo 64. На это у него ушло целых три года и более тысячи часов работы.
реклама
В создании игровых уровней послужил встроенный редактор уровней игры, который, кстати, в Far Cry 6 реализовывать не будут из-за планов разработчиков сделать упор на сюжетный режим. Энтузиаст смог реализовать все игровые миссии, в том числе два дополнительных уровня. Пользователи с лицензионной версией Far Cry 5 могут поиграть в бюджетный ремейк, для этого нужно зайти в аркадный режим и выбрать карту от игрока Perfect-Dark1982. Остальные же могут посмотреть короткий ролик на YouTube с демонстрацией геймплея.
В своё время оригинальная игра, сделанная по мотивам фильма "Золотой глаз", смогла получить положительные отзывы и собрала на MetaCritic 96 баллов от пользователей и 9/10 от критиков, хотя тогда критерии к оцениванию игр были значительно ниже.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила