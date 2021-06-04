24 июня Microsoft представит новую версию Windows
Microsoft назначило на 24 июня презентацию, где должны подробно рассказать о новой версии Windows. Соответствующие приглашение уже разослали сотрудникам средств массовой информации, а изображение из письма может стать новым логотипом Windows.
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Генеральный директор Microsoft уже заявлял, что изменения в новой версии Windows могут стать самыми масштабными. Учитывая активную работу компании над дизайном, можно предположить, что отдельное внимание будет уделено пользовательскому интерфейсу под наименованием Sun Valley.
Предполагается, что тестированием новой OC Windows займутся инсайдеры и другие люди, интересующиеся этой темой, уже позже, ближе к осени, может быть речь о тестах среди обычных пользователей.
Windows 10, являющаяся на данный момент последней версией OC Windows, вышла 6 лет назад. Microsoft по сей день продолжают поддержку Windows 10, а прибыль с продажи лицензионных копий операционных систем приносят компании 14 процентов от общего дохода.
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