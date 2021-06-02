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Вчера криптобиржа Coinbase Pro сообщила, что её пользователи смогут торговать Dogecoin, той криптовалютой, которую так хвалит Илон Маск. Официальный старт торгов начнётся с 3 июня в 9:00 в случае выполнения условий по ликвидности, однако время или дату могут ещё перенести. Такое заявление спровоцировало рост стоимости криптовалюты.

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Несмотря на относительно низкую стоимость монеты, если сравнивать её с тем же Bitcoin, количество криптовалюты никак не ограничивается. Её ценность состоит не в цене, а количестве.

Торговлю площадка будет осуществлять в токенах DOGE-USD, DOGE-BTC, DOGE-EUR, DOGE-GBP, DOGE-USDT и только в случае её ликвидности Dogecoin поступит в свободную продажу без ограничений.

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Ранее Coinbase Pro сообщали, что собираются увеличить количество криптовалют на своём рынке, если они будут соответствовать выдвигаемым к ним требованиям. О каких-либо конкретных планах проведения такой политики не говорилось.