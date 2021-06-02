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Годовую подписку PlayStation Plus можно приобрести со скидкой 25%

Предложение актуально до 10 июня.
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С 1 июня годовая подписка PlayStation Plus будет продаваться со скидкой 25 процентов, что позволяет жителям России приобрести её всего за 2 474 рублей, благодаря чему можно сэкономить 825 рублей. Однако предложение временное и если у Вас есть PlayStation, а срок подписки подходит к концу, самое время продлить её по скидке. Акция действительно до 10 июня. Приобрести подписку можно как на официальном сайте, так и в розничных магазинах.

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Владельцы подписки раз в некоторое время могут бесплатно получить игры для PlayStation, так в июне к скачиванию будут доступны: Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Star Wars: Squadrons, а для владельцев PlayStation 5 доступна ещё и Operation Tango. На добавление игр в свою библиотеку дано время до 6 июля.

Подписку PlayStation Plus можно считать обязательным требованием для комфортной игры на PlayStation, так как без неё пользователь не получит доступ к сетевым играм и сможет довольствоваться только сингплеерными тайтлами.

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