Intel вновь высмеивает производительность MacBook в играх
Intel вновь высказали своё мнение по поводу производительности Apple техники в играх. Так главный стратег по развитию производительности компании Райан Шраут заявил, что ноутбуки на операционной системе macOS справляются в разы хуже с игровыми задачами, если сравнивать с Windows на базе процессоров Intel.
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В компании отметили, что операционная система Apple в принципе не поддерживает большее количество игр, это, конечно, можно исправить эмуляторами, но результат не впечатляет.
Intel также создала диаграмму для сравнения производительности в играх MacBook Pro 2019 года с процессором Intel Core i9 9980HK и видеокартой AMD Radeon Pro 5600M, а также ПК на процессоре Intel Core i5 11400H с RTX 3060. Как ожидалось, Intel взяла верх в этом тестировании, что и очевидно, так как сравнивать вышедший два года назад MacBok с не так давно выпущенными комплектующими для ПК - нелогично.
Как заявил Райен Шраут, причина такой агрессивной антирекламы - конкуренция, ведь два года назад дороги Apple и Intel разошлись.
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